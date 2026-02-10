Cuore bruciato prima dell’intervento bimbo di due anni senza trapianto | tre inchieste sul caso Monaldi

A Napoli, un bambino di appena due anni ha rischiato la vita durante un tentativo di trapianto di cuore al Monaldi. L’intervento, che si era presentato complicato fin dall’inizio, non è riuscito perché l’organo donato era già troppo danneggiato. Ora le autorità hanno aperto tre inchieste per capire cosa sia successo realmente, mentre si indaga anche su un nuovo fronte investigativo. La famiglia del piccolo si trova ora in attesa di risposte, mentre la comunità si chiede come sia potuto accadere.

