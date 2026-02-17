Transatlantic Council così Usa e Ue dialogano a Bruxelles

Il Transatlantic Council ha deciso di organizzare il 18 febbraio a Bruxelles il Transatlantic Business Summit, un evento che riunisce politici, imprenditori e attivisti da Europa, Stati Uniti e Africa. La scelta di Bruxelles deriva dall’esigenza di rafforzare i legami tra le due sponde dell’Atlantico in un momento di instabilità economica e commerciale. Alla riunione parteciperanno figure di spicco del settore pubblico e privato, pronte a discutere di questioni che coinvolgono il futuro del commercio globale.

La capitale europea ospiterà mercoledì 18 febbraio lo Usa-Eu Transatlantic Business Summit, riunendo decisori politici, leader aziendali e rappresentanti della società civile provenienti da Europa, Stati Uniti e Africa in una fase di crescente incertezza per il commercio globale e la sicurezza economica. Organizzato dalla Polish & American Women Entrepreneurs Association, con la media partnership di Formiche Decode39, l'evento di Bruxelles punta ad andare oltre le dichiarazioni politiche per favorire forme concrete di cooperazione transatlantica in settori strategici come difesa, commercio, energia, sanità, sistemi alimentari, manifattura e materie prime critiche.