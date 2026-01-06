Groenlandia Trump e il messaggio all’Ue | Controllo Usa serve anche a Bruxelles

La recente attenzione di Donald Trump sulla Groenlandia evidenzia come il controllo statunitense su questa regione possa avere ripercussioni anche per l’Unione Europea. Dopo il Venezuela, l’interesse si sposta verso quest’isola autonoma danese, sottolineando l’importanza strategica di aree considerate chiave per gli interessi degli Stati Uniti. La questione solleva questioni di politica internazionale e di equilibrio tra potenze globali, con implicazioni che coinvolgono anche Bruxelles.

(Adnkronos) – Dopo il Venezuela, la Groenlandia? Donald Trump volta pagina dell'atlante e cerchia in rosso l'isola, territorio danese autonomo. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver accantonato il tema per mesi, negli ultimi giorni è tornato alla carica. "Dirò solo una cosa: abbiamo bisogno della Groenlandia a livello strategico, dal punto di vista della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

