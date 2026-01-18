Guerra commerciale Usa-Ue così Bruxelles prepara la risposta per forza unitaria

La tensione tra Stati Uniti e Unione Europea si intensifica con la possibile imposizione di dazi mirati da parte americana, in risposta alle decisioni di alcuni Paesi Ue riguardo a personale militare in Groenlandia. Bruxelles si sta preparando a una risposta coordinata e unitaria, evidenziando l'importanza di una posizione comune per affrontare eventuali misure protezionistiche e tutelare gli interessi europei.

Gli Stati Uniti potrebbero imporre dazi mirati contro singoli Stati Ue, come ha minacciato il presidente americano Donald Trump nei confronti dei Paesi che hanno inviato personale militare in Groenlandia, ma un'eventuale risposta non può che essere europea. Questo perché l'Unione doganale attribuisce a Bruxelles la competenza esclusiva sul commercio estero, impedendo reazioni nazionali autonome. La scelta di colpire alcuni Stati membri e non altri viene tuttavia considerata un azzardo, poiché le regole del Wto si fondano sul principio della nazione più favorita, che vieta trattamenti tariffari discriminatori tra partner che si trovano nella stessa posizione giuridica.

Accordo Commerciale UE-USA: Le Tariffe di Trump Freno per la Collaborazione Economica - L'accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti è attualmente in una fase di stallo a causa delle nuove tariffe doganali introdotte dall'amministrazione Trump. notizie.it

Usa-Bruxelles, la guerra commerciale continua: "I dazi Ue sul nostro export sono ancora troppo elevati" - Dazi, Greer: “Esistono numerose normative e barriere non tariffarie che ostacolano le nostre esportazioni e riducono il nostro effettivo accesso al mercato europeo" Jamieson Greer, rappresentante ... affaritaliani.it

Sfida tra i ghiacci. Trump va alla guerra (commerciale, per ora) per la Groenlandia x.com

Il confronto geoeconomico - a partire dalla guerra commerciale - rappresenta la principale minaccia per la stabilità globale, secondo l'edizione 2026 del Rapporto sui rischi globali del World economic forum https://l.euronews.com/J8N8 - facebook.com facebook

