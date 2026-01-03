Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Monteforte Irpino. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause del decesso. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale mentre le forze dell’ordine svolgono le verifiche del caso. La causa della morte rimane al momento oggetto di accertamenti.

Un uomo di 56 anni è stato rinvenuto morto nella sua abitazione a Monteforte Irpino, in un episodio che ha scosso la comunità locale. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, dopo che è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad aprire l'ingresso dell'abitazione, permettendo l'accesso ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Informato anche il sindaco Fabio Siricio. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista, in attesa degli accertamenti medico-legali che dovranno stabilire le circostanze e l'esatta dinamica della morte.

© Anteprima24.it - Uomo trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause del decesso

