Firenze giovane trovato morto in una casa in centro | indagini in corso

Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto in un appartamento nel centro di Firenze, dopo aver accusato un malore improvviso. La polizia sta però indagando su eventuali cause diverse da un semplice incidente. Gli agenti hanno già sequestrato alcuni farmaci e stanno ascoltando i vicini per ricostruire gli ultimi momenti prima del decesso.

Sono in corso indagini per accertare le cause della morte di un giovane straniero di 26 anni, avvenuta nella tarda serata di ieri, lunedì 16 febbraio, in un appartamento nel centro storico di Firenze. L'allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza, e la polizia di Stato. I tentativi di rianimare il giovane sono risultati vani. Subito dopo sono arrivati anche gli uomini della polizia scientifica che hanno effettuato rilievi nell'abitazione.