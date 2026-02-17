Traffico Roma del 17-02-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 17 febbraio 2026 alle ore 20:30 si è ridotto rispetto a prima, ma molte strade sono ancora congestionate. Questa sera, soprattutto sul Raccordo Anulare tra Tiburtina e Prenestina, si formano lunghe code, mentre su via del Foro Italico e sulla tangenziale tra Corso di Francia e via Salaria si registrano rallentamenti. La causa principale sono i lavori in corso, come quelli sul ponte di via della Storta e sulla ferrovia Metromare, che interrompono o limitano il traffico in alcune aree. Anche le linee bus subiscono modifiche a causa di questi interventi notturni, e la cir

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code sul Raccordo Anulare tra Tiburtina e Prenestina lungo le due che già detto lentamente code anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi Peppino domani mercoledì 18 febbraio per lavori al ponte di via della Storta tra le 21 e le 5 modifiche alla viabilità su via Boccea su via di Casal Selce e su via della Storta deviate anche le linee bus di zona lavori di notte su via Laurentina fino al 28 febbraio in fasce orarie a 22 se transito su carreggiata ridotta tra via di Vigna Murata e viale Africa attenzione alla segnaletica trasporto pubblico fino al 20 febbraio lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porto San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 6 6:30 circolazione ferroviaria regolare travagliare in Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 20:30Alle otto e mezza di sera, il traffico a Roma rimane congestionato in alcune zone.

Traffico Roma del 17-02-2026 ore 07:30Il traffico a Roma il 17 febbraio 2026 alle 7:30 si è intensificato a causa di un incidente avvenuto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, tra Casilina e Prenestina, che ha creato lunghe code.

