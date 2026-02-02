Traffico Roma del 02-02-2026 ore 20 | 30

Alle otto e mezza di sera, il traffico a Roma rimane congestionato in alcune zone. Un incidente su via Veientana, vicino al raccordo anulare, ha causato code e rallentamenti in direzione centro. La situazione sul Raccordo è migliorata, ma sulla tangenziale est, tra Corso di Francia e San Giovanni, i veicoli si muovono a tratti. Da ieri, via dei Fori Imperiali è chiusa tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, per lavori di verifica sulle alberature. La via Ardeatina presenta ancora blocchi tra via di San Sebastiano

Luceverde Roma incidente con disagi al traffico su via Veientana altezza raccordo anulare in direzione di Roma centro migliorato il traffico sul Raccordo restano code solo lungo la carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 code a tratti poi sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni al centro da ieri via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia il divieto di transito si è reso necessario per le operazioni di verifica sulle alberature presenti nell'aria deviazioni per linee di bus per uno smottamento la via Ardeatina ancora chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina Inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili i disagi alla circolazione ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-02-2026 ore 20:30 Approfondimenti su Roma Traffico Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30 Traffico intenso questa mattina a Roma. Traffico Roma del 02-02-2026 ore 08:30 Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. 12 Minutes of Natural Italian Conversations | Daily Life (A1-A2) Ultime notizie su Roma Traffico Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Via Prenestina è un fiume: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Due municipi senz'acqua; Previsioni traffico-meteo weekend 30 gennaio – 1 febbraio 2026; Tangenziale est, residenti contro lo smog: Qui traffico e tanti rifiuti. Quel progetto è un sogno. Roma, tubatura rotta: quartieri del quadrante Est senz'acqua e traffico in tiltAcea attiva autobotti e numero verde per le urgenze, mentre da Fratelli d'Italia arrivano segnalazioni di accaparramenti da parte di persone che rivendono acqua a prezzi folli nei piccoli esercizi. La ... tg24.sky.it Traffico Roma del 02-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma incidente con disagi al traffico su via Veientana altezza raccordo anulare in direzione di Roma centro migliorato il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza - facebook.com facebook Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.