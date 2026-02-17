Traffico Roma del 17-02-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 17 febbraio 2026 alle 19:30 si è ridotto rispetto alle ore precedenti, ma ci sono ancora rallentamenti e code in alcune zone. La causa principale riguarda i lavori in corso e le manutenzioni che interessano diverse arterie della città. Ad esempio, il Raccordo Anulare tra Tiburtina e Prenestina presenta ancora traffico lento, mentre sulla via del Foro Italico si segnalano lunghe code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. La tangenziale tra via Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi è interessata da rallentamenti anche in direzione opposta. Domani, mer

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code sul Raccordo Anulare tra Tiburtina e Prenestina lungo le due che già detto lentamente code anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi Peppino domani mercoledì 18 febbraio per lavori al ponte di via della Storta tra le 21 e le 5 modifiche alla viabilità su via Boccea su via di Casal Selce e su via della Storta deviate anche le linee bus di zona lavori di notte su via Laurentina fino al 28 febbraio in fasce orarie a 22 se transito su carreggiata ridotta tra via di Vigna Murata e viale Africa attenzione alla segnaletica trasporto pubblico fino al 20 febbraio lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porto San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 6 6:30 circolazione ferroviaria regolare travagliare in Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana