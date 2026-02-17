Traffico Roma del 17-02-2026 ore 14 | 30

Il 17 febbraio 2026, alle 14:30, il traffico a Roma si è intensificato a causa della domenica ecologica programmata per il 22 febbraio, che prevede il blocco dei veicoli privati all’interno della fascia verde. La misura, annunciata da Roma Mobilità, limita la circolazione di auto e moto in due momenti della giornata, ma consente eccezioni per veicoli elettrici, ibridi, a GPL e metano Euro 3 e successivi, oltre a vetture benzina Euro 6 e moto Euro 4. Sono esclusi dal divieto anche i mezzi al servizio delle persone con disabilità e le flotte condivise

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità torna la domenica ecologica l'appuntamento è il 22 febbraio con lo stop dei veicoli privati nei confini della fascia verde lo stop sarà in vigore in due momenti della giornata ma prevederà anche deroghe al divieto a partire dai veicoli elettrici e ibridi che potranno circolare liberamente così come i veicoli a GPL o metano da Euro 3 in poi libera circolazione anche per le auto benzina euro 6 e motorini €4000 2 in poi e per le moto 4 tempi a partire da Euro 3 via libera anche ai veicoli al servizio delle persone con disabilità e alle flotte sharing la domenica ecologica del 22 febbraio sarà il penultimo appuntamento della stagione l'ultima sarà il 29 marzo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-02-2026 ore 14:30 Traffico Lazio del 14-02-2026 ore 17:30Il maltempo ha causato disagi nelle strade del Lazio il 14 febbraio 2026 alle 17:30. Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14:30Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Rosetta Cutolo La Regina della NCO | Docufilm Storia Vera Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Aria inquinata, Legambiente: Roma ancora maglia nera per lo smog da traffico, ma esce dalla classifica dei record; Traffico 13, 14, 15, 16 e 17 febbraio 2026: le previsioni di Carnevale. Traffico Roma del 17-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Casilina e Prenestina intenso il traffico ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sul Raccordo ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com A Roma anche le auto elettriche contribuiscono alla congestione del traffico nella ZTL. Ne è convinta l’amministrazione comunale, che vuole introdurre una gabella annuale da 1.000 euro per l’accesso alla zona a traffico limitato. Una misura che scoraggerà gr facebook