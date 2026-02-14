Traffico Lazio del 14-02-2026 ore 17 | 30

Il maltempo ha causato disagi nelle strade del Lazio il 14 febbraio 2026 alle 17:30. Le piogge intense hanno allagato molte vie, costringendo la polizia a bloccare il traffico su alcune arterie, tra cui la strada Sora-Cassino tra Belmonte Castello e Sant’Elia Fiumerapido. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un allerta arancione, che resta in vigore tutto il giorno. Per questo motivo, il sindaco di Roma ha deciso di chiudere parchi, ville storiche e aree cimiteriali. Si consiglia ai cittadini di partire solo se strettamente necessario e

Luceverde Lazio Bentrovati in primo piano il maltempo maltempo che sta interessando quasi tutta la regione il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione è valido per l'intera giornata odierna per questo motivo il sindaco di Roma ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini delle ville storiche e delle aree cimiteriali un invito a mettersi in viaggio soltanto in caso di necessità e con la massima cautela nell'attraversare i Sottopassi o strade prossime ai corsi d'acqua Molte le strade della Regione a tratti allagate per il traffico ancora chiusa per incidente la strada a scorrimento veloce Sora Tino Cassino tra Belmonte Castello e Sant'Elia Fiumerapido direzione Cassino torniamo a Roma alle 18 all'Olimpico incontro di calcio Lazio Atalanta divieti di sosta e di fermata nell'area circostante lo stadio non si escludono rallentamenti al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-02-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 17:30 Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade. Traffico Lazio del 02-01-2026 ore 17:30 Nel primo pomeriggio di oggi, il traffico sulla A1 Roma-Napoli presenta rallentamenti e code tra Valmontone e Ferentino, prolungandosi sulla diramazione Roma Sud fino a Torrenova. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Allerta Meteo Arancione sul Lazio; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 19:10. Traffico Lazio del 14-02-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità maltempo su gran parte del territorio regionale tanto che il ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la direzione Roma Sud ... romadailynews.it A Roma fa discutere la proposta dell’assessore alla mobilità di far pagare mille euro all’anno ai possessori di veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https:// facebook