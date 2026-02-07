Traffico Lazio del 07-02-2026 ore 17 | 30

Il traffico a Roma e dintorni si presenta molto complicato nel pomeriggio del 7 febbraio. Le piogge intense hanno causato allagamenti in diverse zone, rallentando la circolazione. Sulla A1, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina e tra Ceprano e Frosinone, le auto vanno a passo d’uomo. La situazione si ripete sulla 24 tra Roma Est e Valle del Salto, con le strade allagate. Anche sulla Pontina, tra Roma e Tor Vergata, le auto si muovono con difficoltà a causa dell’asfalto b

luce verde Lazio Bentrovati spostamenti in parte penalizzati dal maltempo allagamenti vengono segnalati sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina e tra Ceprano e Frosinone forti piogge sta interessando anche la 24 tra Roma Est e Valle del Salto Allora menti anche a sud di Roma sulla via del mare lungo la Pontina ancora per allagamenti a Tor Vergata chiusa via del Fontanile di Carcaricola tra via di Carcaricola e viale della Sorbona invitiamo alla massima prudenza alla guida con l'asfalto bagnato aumenta il pericolo di aquaplaning e diventa fondamentale ridurre la velocità e mantenere distanze di sicurezza adeguate Per quanto riguarda il traffico rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud rallentamenti a tratti anche in carreggiata interna alla Nomentana alla Casilina la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

