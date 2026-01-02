Traffico Lazio del 02-01-2026 ore 17 | 30

Nel primo pomeriggio di oggi, il traffico sulla A1 Roma-Napoli presenta rallentamenti e code tra Valmontone e Ferentino, prolungandosi sulla diramazione Roma Sud fino a Torrenova. Lavori in corso e chiusure temporanee interessano via di Trigoria e altre strade, con deviazioni in atto fino a metà gennaio. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione. Un aggiornamento a cura di Luceverde Lazio, in collaborazione con Roma Capitale.

Luceverde Lazio sulla A1 Roma Napoli traffico intenso con rallentamenti e code tra Valmontone Ferentino verso Roma fine che ritroviamo sulla diramazione Roma sud della A1 da Torrenova a raccordo anulare in provincia di Roma fino al 28 febbraio per lavori è chiusa via di Trigoria tra via Arena e via Pontina in provincia di Rieti proseguiranno Fino al 23 gennaio i lavori sulla Statale 3 via Flaminia all'altezza di Magliano Sabina si transita su carreggiata ridotta in provincia di Frosinone e rogati al 12 gennaio i lavori sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni sulla strada provinciale 259 ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

