Traffico Lazio del 17-02-2026 ore 09 | 30

Il traffico sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama è rallentato a causa di lavori in corso, che provocano code sulla carreggiata interna in direzione Teramo. In città, si registrano ingorghi sulla tangenziale est tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi, soprattutto verso lo stadio Olimpico, dove i lavori sulla via Salaria creano un senso unico alternato tra sigillo e posta. In provincia di Frosinone, la strada a scorrimento veloce tra Latina e Cassino è chiusa nel tratto della galleria Capodichina, con il termine dei lavori previsto per il 15 marzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Traffico Lazio del 13-02-2026 ore 17:30; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio. Traffico Roma del 17-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Casilina e Prenestina intenso il traffico ... romadailynews.it Traffico Lazio del 16-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati sulla A24 roma-teramo rallentamenti in prossimità dei lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni coda tratti in ... romadailynews.it A Roma fa discutere la proposta dell'assessore alla mobilità di far pagare mille euro all'anno ai possessori di veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https:// - facebook.com facebook