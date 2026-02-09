Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 17 | 30

Oggi a Roma si registrano diversi disagi sulla viabilità. La zona di Aurelio è interessata da lavori sulle alberature, con traffico ridotto sulla via Aurelia tra Piazza San Giovanni Battista della Salle e Piazza Irnerio fino al 16 febbraio. In zona Tor Tre Teste, invece, via Aristide Staderini è chiusa tra via Prenestina e via Generoso Pope per lavori. Sul raccordo anulare sono in corso interventi notturni: da questa sera alle 21 fino alle 6 di domani mattina, ci saranno chiusure tra via Prenestina e Tor Bella Monaca,

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al quartiere Aurelio bugie fino al 16 febbraio per verifiche sulle alberature si transita su carreggiata ridotte sulla via Aurelia tra Piazza San Giovanni Battista della Salle e Piazza Irnerio cibi Dunque le difficoltà per il traffico di Zone a Tor Tre Teste invece è chiusa per lavori via Aristide Staderini tra via Prenestina & via generoso pope chiusa per lavori all' Olgiata via dell'Isola Farnese tra via Riserva campetti e via del Prato della Corte lavori in corso anche sul raccordo anulare di notte comportano la chiusura a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino della complanare tra via Prenestina e Tor Bella Monaca nelle due direzioni chiusi di conseguenza gli svincoli di Tor Bella Monaca e in entrata e in uscita Vi ricordo infine che da oggi è fino al 13 e poi di nuovo dal 16 al 20 febbraio Sono in corso lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 regolare invece la circolazione ferroviaria tra Magliano e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.

Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

