Traffico internazionale di cocaina come arrivava la droga a Parma

Un cittadino albanese di 67 anni ha orchestrato un traffico di cocaina che portava la droga a Parma e in altre città italiane. La polizia francese lo ha arrestato domenica 15 febbraio vicino al porto di Calais, intercettando un carico nascosto tra le merci. La rete di smistamento utilizzava rotte internazionali e container provenienti dall’America latina.

Un 67enne, ricercato dalla Procura di Perugia, orchestrava il trasporto della droga e il suo smistamento anche nelle piazze di spaccio parmigiane La droga arrivava a Parma insieme ad altre città italiane grazie a un'organizzazione internazionale diretta da un cittadino albanese di 67 anni, arrestato domenica 15 febbraio in Francia, nei pressi del porto di Calais. La cattura del latitante è stata possibile grazie al monitoraggio internazionale coordinato dalla Procura generale di Perugia. Dopo aver seguito i suoi spostamenti dal Regno Unito alla Francia, gli investigatori lo hanno bloccato in una zona strategica come Calais, a pochi chilometri dalle coste britanniche.