Traffico internazionale di cocaina che arrivava anche a Parma | arrestato 67enne dopo 9 anni di latitanza

Un uomo di 67 anni, ricercato per un traffico di cocaina che raggiungeva anche Parma, è stato arrestato in Francia dopo nove anni di latitanza. La sua fuga si è conclusa grazie a un'operazione delle forze dell'ordine locali, che hanno scoperto il suo nascondiglio in una cittadina vicino a Parigi.

Un cittadino albanese di 67 anni, latitante da nove anni, è stato arrestato in Francia. Era ricercato dalla Procura di Perugia per traffico internazionale di droga. Secondo la ricostruzione degli inquirenti gestiva un grosso traffico di cocaina che arrivava anche nelle piazze di spaccio di Parma. Le indagini, coordinate dalla magistratura di Perugia, hanno permesso di ricostruire il ruolo chiave del latitante all'interno di un'organizzazione dedita all'importazione di cocaina. Secondo quanto emerso, l'uomo aveva il compito di orchestrare il trasporto di circa dodici chilogrammi di polvere bianca dal Belgio all'Italia.🔗 Leggi su Parmatoday.it Traffico internazionale di droga, corriere arrestato in Francia dopo nove anni di latitanza Un corriere albanese, ricercato dalla procura di Perugia per traffico internazionale di droga, è stato catturato in Francia dopo aver vissuto nascosto per quasi un decennio. Boss della cocaina arrestato a Dubai dopo anni di latitanza: scovato seguendo la moglie incinta che l'ha raggiunto a Natale Un noto boss della cocaina, sfuggito per anni alla giustizia, è stato arrestato a Dubai. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Traffico internazionale di cocaina: pene dimezzate in appello; Traffico internazionale di cocaina e sequestro di persona: condanne dimezzate in appello per i principali imputati; Droga dal Sudamerica. Traffico internazionale con destinazione Emilia: sette anni a Gaetano; Traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna, 12 misure cautelari. Traffico internazionale di droga, nuova condanna per il boss dei Van GoghNuova pesante condanna a Napoli per il narcotrafficante internazionale 51enne Raffaele Imperiale imputato davanti alla seconda sezione penale della Corte di Appello di Napoli nella veste di promotore ... ansa.it Fiumicino, arrestata corriere con ovuli di cocaina ingeritiLa Guardia di Finanza ferma una donna sudamericana con oltre un chilo di droga durante i controlli nell’area arrivi ... rainews.it Traffico internazionale di droga, 7 arresti: anche tre poliziotti Provvedimenti eseguiti dalla Direzione investigativa antimafia #Roma x.com Traffico internazionale di droga, 7 arresti: anche tre poliziotti Provvedimenti eseguiti dalla Direzione investigativa antimafia facebook