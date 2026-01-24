Un noto boss della cocaina, sfuggito per anni alla giustizia, è stato arrestato a Dubai. L'operazione è stata possibile grazie al monitoraggio della moglie incinta, arrivata nel paese durante il periodo natalizio. La vicenda dimostra come, con pazienza e determinazione, le forze dell’ordine riescano a rintracciare anche i latitanti più sfuggenti.

VENEZIA - “Prima o poi li prendiamo tutti” è il motto operativo della polizia di Stato. Ed è vero. Possono passare anni, decenni, ma per i latitanti vivere in clandestinità è sempre più difficile, anche nascondendosi all’estero. Le tecnologie oggi disponibili, la collaborazione tra forze dell’ordine di diversi Paesi e la caparbietà degli investigatori di arrivare all’obiettivo hanno fatto la differenza e Bujar Sefa, trentanovenne albanese per anni residente a Noale, in provincia di Venezia, è stato ammanettato a Dubai, il luogo del suo esilio dorato. L’uomo era stato condannato complessivamente a 10 anni e due mesi di reclusione per traffico internazionale di droga, di cui due anni e 10 mesi già scontati in custodia cautelare nel 2018. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Boss della cocaina arrestato a Dubai dopo anni di latitanza: scovato seguendo la moglie incinta che l'ha raggiunto a Natale

