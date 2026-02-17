Tradizioni | Mezzogiorno trionfa nel Gioco del Ponte a tavola con il ristorante Galileo

Il ristorante Galileo di Mezzogiorno ha vinto la sfida del Gioco del Ponte a tavola nel 2025, causando la gioia dei suoi clienti e della comunità locale. La vittoria arriva dopo una gara che ha coinvolto diverse parti di Pisa, con il pubblico che ha applaudito la bravura dello staff. Il ristorante ha preparato piatti tradizionali con cura, dimostrando grande abilità nella cucina. La competizione, organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano, si è tenuta nel centro storico e ha attirato numerosi spettatori.

La sfida conclusiva del contest enogastronomico ha visto protagonista, per Tramontana, la trattoria Da Cinotto di Uliveto Terme Il ristorante Galileo di via San Martino dopo aver vinto per la Parte di Mezzogiorno, ha battuto in finale la trattoria Da Cinotto di Uliveto Terme che era invece risultata la più votata di Tramontana. I due locali alla sfida decisiva hanno proposto le tagliatelle al sugo di anatra bianca - Galileo - e la zuppa alla pisana - Da Cinotto. La premiazione nello splendido scenario della Sala delle Baleari alla presenza per Confesercenti del presidente Pisa Fabrizio Di Sabatino, della presidente Monte Pisano Cindy Del Tacca e del responsabile Daniele Benvenuti; a fare gli onori di casa il vicesindaco e assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini, presenti anche il vicesindaco di Vicopisano Fabiola Franchi e Patrizia Pacini in rappresentanza della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

