Gioco del Ponte a Tavola i finalisti sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto

Il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto sono i finalisti dell’edizione 2025 del “Gioco del Ponte a Tavola”, la competizione enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno. Organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano, con il supporto di enti e partner regionali, l’iniziativa promuove il turismo enogastronomico e valorizza le eccellenze locali nel contesto del progetto Vetrina Toscana.

Sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto i finalisti dell'edizione 2025 del "Gioco del ponte a tavola", la sfida enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con la collaborazione della Parte di Tramontana ed il patrocinio del Comune di Pisa; iniziativa che rientra nel progetto Vetrina Toscana della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Il ristorante Galileo di via San Martino è risultato il vincitore della Parte di Mezzogiorno, presentando alla giuria il risotto al piccione in abbinamento ad un Casalini Fattoria Fibbiano Chianti superiore biologico 2023; Da Cinotto di Uliveto Terme è invece risultato il più votato di Tramontana con il suo bordatino abbinato ad un Morellino di Scansano.

