' Gioco del Ponte a tavola' | i vincitori sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto
Il 'Gioco del Ponte a tavola' 2025 si conclude con il successo del ristorante Galileo e della trattoria Da Cinotto, i finalisti della competizione enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno. Organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano, con il supporto delle parti coinvolte e il patrocinio, questa iniziativa mette in mostra le eccellenze gastronomiche della zona.
Sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto i finalisti dell'edizione 2025 del 'Gioco del ponte a tavola', la sfida enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano, con la collaborazione della Parte di Tramontana e il patrocinio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Torna 'Il Gioco del ponte a tavola': i ristoranti pisani in sfida su un primo piatto
Leggi anche: Tradizioni: al via l’edizione 2025 del “Gioco del Ponte a tavola”
'Gioco del Ponte a tavola': i vincitori sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto - I due locali sono stati scelti fra i locali partecipanti di Mezzogiorno e Tramontana dell'edizione 2025 ... pisatoday.it
Gioco del Ponte a tavola. Mezzogiorno e Tramontana si sfidano anche in cucina - Dodici ristoranti in gara per l’iniziativa organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con la collabotazione di Borea, in seno a Vetrina Toscana. lanazione.it
Tradizioni: al via l’edizione 2025 del “Gioco del Ponte a tavola” - Pisa, 26 novembre 2025 – La rivincita della sfida tra Tramontana e Mezzogiorno del 28 giugno scorso si sposta a tavola con i piatti della cucina pisana. lanazione.it
Ponte di San Gaudenzio: siamo aperti! 22–23 gennaio (part time o full time) 24 gennaio (solo mattina) In ludoteca vi aspettano attività, laboratori creativi e momenti di gioco pensati per il benessere e il divertimento dei bambini Un’occasione special facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.