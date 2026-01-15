' Gioco del Ponte a tavola' | i vincitori sono il ristorante Galileo e la trattoria Da Cinotto

Il 'Gioco del Ponte a tavola' 2025 si conclude con il successo del ristorante Galileo e della trattoria Da Cinotto, i finalisti della competizione enogastronomica tra i locali di Tramontana e Mezzogiorno. Organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano, con il supporto delle parti coinvolte e il patrocinio, questa iniziativa mette in mostra le eccellenze gastronomiche della zona.

