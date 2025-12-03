Risse con spari a Cernobbio e Maslianico | uno dei responsabili allontanato dall' Italia

Nel mese di luglio Cernobbio e Maslianico erano finite sotto i riflettori per una serie di risse particolarmente gravi, durante le quali erano stati esplosi persino colpi di arma da fuoco. Episodi che avevano creato allarme tra i residenti e i frequentatori delle due località rivierasche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo gli spari nei pressi dell’autostazione e la rissa notturna che ha causato un ferito grave, il sindaco interviene con fermezza: “Cosenza è una città civile. Chiederò al Prefetto di intensificare i controlli” ? - facebook.com Vai su Facebook

Maxi rissa tra bande a Cernobbio e Maslianico: altri 5 Daspo, anche a tre ragazze minorenni - Maslianico, 4 agosto 2025 – Nuova raffica di Daspo Urbani notificati ai 5 giovani, che hanno preso parte alla maxi rissa avvenuta la notte tra il 16 e il 17 giugno tra Cernobbio e Maslianico. Scrive ilgiorno.it

Spari dopo la rissa, i testimoni: «Siamo saliti sugli alberi» - Gli spari per regolare i conti dopo una violenta rissa tra 70 ragazzi, alcuni giovanissimi, in centro cittadino. Segnala quotidianodipuglia.it

Pestaggi, spari e risse: attesa per gli interrogatori, ecco chi è il latitante - Pontedera, 17 settembre 2025 – Sono cinque le misure di custodia cautelare per pestaggi, spari, risse e aggressioni in Valdera. Segnala lanazione.it