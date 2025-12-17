De Vrij può lasciare l’Inter già a gennaio? Dal desiderio Mondiale alla corte dall’estero | 4 club sulle sue tracce!

De Vrij potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio, alimentando rumors di mercato e interessi dall’estero. Dal desiderio di partecipare al Mondiale alle offerte di quattro club internazionali, la situazione del difensore olandese è al centro di molte speculazioni. Scopri quali squadre sono sulle sue tracce e le possibili implicazioni per il suo futuro.

