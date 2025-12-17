De Vrij può lasciare l’Inter già a gennaio? Dal desiderio Mondiale alla corte dall’estero | 4 club sulle sue tracce!
De Vrij potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio, alimentando rumors di mercato e interessi dall’estero. Dal desiderio di partecipare al Mondiale alle offerte di quattro club internazionali, la situazione del difensore olandese è al centro di molte speculazioni. Scopri quali squadre sono sulle sue tracce e le possibili implicazioni per il suo futuro.
Inter News 24 Ecco chi lo vuole. Oltre al caso Frattesi, in casa Inter scoppia il nodo legato a Stefan De Vrij, il solido difensore centrale olandese. Secondo Tuttosport, il calciatore è scontento per il minutaggio irrisorio accumulato finora. Sotto la gestione dell’allenatore Cristian Chivu, l’ex Lazio è scalato nelle gerarchie, finendo spesso in panchina anche durante l’assenza di Acerbi, superato nelle preferenze dal trio composto dal tedesco Yann Bisseck, dallo svizzero Manuel Akanji e dall’italiano Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com
