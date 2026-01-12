Il vero ostacolo tra l’Inter e lo scudetto è la sua capacità di boicottarsi da sola

L’Inter sembra affrontare una sfida interna che potrebbe compromettere le proprie possibilità di vittoria. Secondo Guido Vaciago su Tuttosport, il vero ostacolo tra i nerazzurri e lo scudetto è la loro incapacità di mantenere stabilità e concentrazione. La prestazione del Napoli di ieri evidenzia le difficoltà dell’Inter, che rischia di auto-sabotarsi nel tentativo di raggiungere il traguardo.

Guido Vaciago su Tuttosport esalta la prestazione del Napoli di ieri sera contro l’Inter, ma si mostra soprattutto preoccupato per i nerazzurri che cercano di boicottare loro stessi. “L a vera sfida per lo scudetto è fra l’Inter e la sua capacità di boicottarsi da sola. Ieri la prestazione del Napoli è stata strepitosa a livello tattico, caratteriale e tecnico (McTominay ha mostrato qualità che in altri contesti gli varrebbero il podio del Pallone d’Oro), ma ci sono stati tratti della partita in cui la superiorità della rosa dell’Inter era evidente. Ma, ancora una volta, quella superiorità non è bastata a vincere la partita”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

