Inter Marotta accusa l’arbitraggio | Decisioni ingiuste ci sono costate lo scudetto e difende Bastoni dalle critiche

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sostiene che le decisioni arbitrali siano state ingiuste e abbiano fatto perdere lo scudetto alla sua squadra. Marotta ha commentato che la stessa classe arbitrale ha gestito anche il rigore non concesso contro l’Inter, un episodio che ha pesato sulla stagione. Ha aggiunto che le scelte degli arbitri hanno influenzato pesantemente i risultati e che la squadra ha subito decisioni sbagliate in più occasioni. Marotta ha anche difeso Bastoni, criticato da alcuni tifosi, dicendo che il difensore sta lavorando bene e merita fiducia.

Marotta: «La classe arbitrale è la stessa del rigore non dato all'Inter. Abbiamo perso lo scudetto». Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha sollevato un'ondata di polemiche denunciando una preoccupante continuità nella gestione arbitrale che, a suo dire, ha costretto la sua squadra a subire decisioni ingiuste, culminando nella perdita del titolo nella stagione passata. L'intervento del numero uno nerazzurro, avvenuto in una conferenza stampa, ha riaperto il dibattito sulla credibilità del sistema arbitrale e sulla necessità di una maggiore trasparenza nel calcio italiano. Marotta ha inoltre difeso con fermezza il difensore Alessandro Bastoni dalle critiche ricevute per una presunta simulazione. Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha deciso di uscire in difesa di Bastoni dopo le polemiche scatenate dalle critiche ricevute, anche ignorando le dichiarazioni di Saviano sul fallo nel derby d'Italia. Marotta difende Bastoni e risponde a Saviano: "Ci penseranno gli avvocati" Beppe Marotta ha preso posizione dopo le accuse di Roberto Saviano contro Alessandro Bastoni, accusato di aver provocato un episodio durante Inter-Juventus.