L’Atletica Signa inaugura l’anno correndo lungo l’Arno

L’Atletica Signa dà il via al nuovo anno con una corsa lungo il fiume Arno. L’evento, svoltosi a Signa il 1° gennaio 2026, rappresenta un’occasione di sport e aggregazione per la comunità locale. Un modo per iniziare l’anno in modo attivo e condiviso, rafforzando il legame tra i partecipanti e promuovendo uno stile di vita sano e quotidiano.

Signa (Firenze), 1 gennaio 2026 – È iniziato nel segno dello sport e della condivisione il nuovo anno dell’ Atletica Signa. Alcuni podisti della società, partendo dallo Stadio del Bisenzio, si sono ritrovati insieme ad amici di altre realtà podistiche – tra cui Gs Maiano, Podistica Il Ponte e altre associazioni – per una piacevole corsa collettiva lungo la splendida ciclabile che conduce fino a Firenze, costeggiando il fiume Arno. L'Atletica Signa corre per Capodanno Nonostante la temperatura mattutina piuttosto rigida, l’entusiasmo e la voglia di stare insieme hanno avuto la meglio, regalando ai partecipanti una mattinata all’insegna del movimento, dell’amicizia e del piacere di correre immersi in uno dei tratti più suggestivi del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Atletica Signa inaugura l’anno correndo lungo l’Arno Leggi anche: Arno, nuovo ponte fra Lastra a Signa e Signa: firmato il contratto. Via ai lavori nella primavera 2026 Leggi anche: Times Square abbraccia l’atletica: salto in lungo in una piazza iconica, vince Tara Davis. Inizia una nuova era? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sport a Km 0. . Sport a Km 0: il Gran Finale del 2025 tra successi nazionali e titoli regionali. Servizio di Antonio Bruno sportakm0.cm #SportAKm0 #ArezzoSport #GrandiImprese #Volley #Karate #Taekwondo #Atletica #FootballAmericano #Campioni2025 #spo - facebook.com facebook

