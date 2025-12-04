I mestieri dell’arte tra Tevere e Arno

La XIV edizione della mostra "I Mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno" approda in Palazzo del Podestà a Montevarchi. Dal 12 dicembre ospiterà l’esposizione, un appuntamento ormai consolidato per celebrare la ricchezza e la varietà dell’ artigianato artistico del territorio. Quaranta artisti metteranno in vetrina un centinaio di opere dando vita ad un percorso che attraversa saperi antichi e nuove forme di creatività: dall’oreficeria alla ceramica, dal ferro battuto alla lavorazione del cuoio, dalla tessitura agli accessori moda, dall’arredamento all’interior design, al restauro. Una passerella di eccellenze che restituisce la vitalità di un patrimonio culturale radicato nel "saper fare" delle botteghe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I mestieri dell’arte tra Tevere e Arno

