Un dirigente del Partito Repubblicano è stato arrestato negli Stati Uniti dopo aver sottoposto la figlia minorenne a waterboarding, una tecnica di tortura che imita l’annegamento, perché non aveva sistemato la stanza. La polizia ha trovato tracce di segni sul corpo della ragazza e ha scoperto che il padre aveva praticato questa forma di punizione più volte nelle ultime settimane.

Un dirigente del Partito Repubblicano degli Stati Uniti è stato arrestato con l’accusa di aver torturato la figlia adolescente con la tecnica del “ waterboarding ”, una pratica che simula l’ annegamento, perché lei non aveva messo in ordine la stanza. Si tratta di David Nephi Johnson, 54 anni, residente a Heber City e presidente della sezione di Wasatch County. Dopo essere stato arrestato nello Utah, l’uomo è stato successivamente rilasciato su cauzione di 10mila dollari e dovrà comparire davanti al tribunale distrettuale il prossimo 11 marzo per l’udienza preliminare. Johnson è accusato di abuso aggravato su minore, un reato che l’ordinamento statale classifica come “ first-degree felony ”, ovvero un crimine di primo grado che può comportare una pena compresa tra cinque anni di carcere e l’ergastolo, oltre a una multa fino a 10mila dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tortura la figlia minorenne con il waterboarding: dirigente repubblicano arrestato negli Usa

Funzionario Repubblicano Arrestato: Figlia Sottoposta a Simulazione di Annegamento Come Punizione. Indaga la Polizia.Un funzionario repubblicano è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto che la figlia era stata sottoposta a simulazioni di annegamento come punizione.

Nasconde la droga nella borsetta della figlia minorenne: 38enne arrestatoUn uomo di 38 anni è stato arrestato ieri a causa di un grosso nascondiglio di droga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.