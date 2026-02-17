Funzionario Repubblicano Arrestato | Figlia Sottoposta a Simulazione di Annegamento Come Punizione Indaga la Polizia

Un funzionario repubblicano è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto che la figlia era stata sottoposta a simulazioni di annegamento come punizione. La madre della ragazza ha denunciato gli abusi e ha raccontato che le punizioni avvenivano spesso nel loro appartamento di Roma. Gli agenti stanno indagando sui dettagli di questa vicenda e hanno sequestrato documenti e dispositivi elettronici. La ragazza, 12 anni, ha raccontato di aver subito le simulazioni più volte negli ultimi mesi.

Funzionario Repubblicano Arrestato per Tortura Domestica: La Figlia Costretta a Simulazioni di Annegamento. Un funzionario repubblicano è stato arrestato dopo un'indagine che ha rivelato la sua presunta responsabilità nella tortura della figlia, attraverso la simulazione di annegamento. L'episodio, avvenuto nelle ultime settimane, è scaturito da una lite per la pulizia della stanza e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine a seguito della paura espressa dalla giovane. Una Segnalazione di Paura e un'Indagine Immediata. Lo scorso mese, le autorità sono state allertate da una segnalazione che descriveva una situazione di disagio e terrore all'interno di un nucleo familiare.