Torri sgomberate incontro al Senato Le opposizioni locali e nazionali | Famiglie in strada è crisi sociale

Il governo ha deciso di sgomberare le torri, causando l’evacuazione di diverse famiglie che vivono negli edifici. Questa decisione ha acceso le proteste delle opposizioni, che accusano le autorità di aver messo le persone in strada senza alternative. Oggi, il tema è al centro di un dibattito acceso al Senato, dove si discute delle conseguenze sociali di questa operazione. Nel frattempo, nei quartieri interessati, le famiglie si trovano senza un tetto e chiedono interventi immediati.
Superata la fase di svuotamento delle torri, lo sgombero del Grattacielo diventa sempre più un caso politico. E non solo a livello locale, dove ieri il destino dei palazzoni e dei loro abitanti è stato al centro del dibattito in Consiglio comunale. La vicenda sembra destinata ad approdare anche sui lidi capitolini. Dopo l’interrogazione ai ministri dell’Interno e delle Infrastrutture depositata dai deputati emiliani del Pd, di Grattacielo si tornerà a parlare oggi nella sala Caduti di Nassiriya del Senato. L’occasione è una conferenza stampa promossa dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi e dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Questa mattina, in Senato, si è svolta una conferenza stampa promossa dal senatore Filippo Sensi del Pd, durante la quale sono intervenute attiviste iraniane e altri rappresentanti da remoto.
