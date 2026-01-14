La crisi iraniana in Senato | Sensi riunisce le opposizioni Le attiviste | È ora di una mobilitazione super partes

Questa mattina, in Senato, si è svolta una conferenza stampa promossa dal senatore Filippo Sensi del Pd, durante la quale sono intervenute attiviste iraniane e altri rappresentanti da remoto. L'incontro ha affrontato la crisi in Iran, evidenziando le tensioni tra opposizioni e la necessità di una mobilitazione super partes. Un momento di confronto volto a sensibilizzare sul fronte della repressione e delle rivendicazioni in atto nel paese.

Questa mattina in Senato si è tenuta una conferenza stampa organizzata dal senatore del Pd Filippo Sensi dove sono intervenute due attiviste iraniane (e altri da remoto) per raccontare la rivolta e la repressione in corso. L'incontro, avvenuto in Sala Nassyria, ha raccolto la partecipazione di tutti i partiti d'opposizione, ma non della maggioranza. "Nessuno può immaginare la dimensione del massacro in corso, ad oggi le proteste si sono estese a oltre 500 città", ha detto Shervin Haravi, la prima attivista a raccontare i fatti. "Fonti internazionali dicono che ci sono tra le 12 e le 20mila persone uccise, ma nonostante il sangue versato gli iraniani continuano a scendere in piazza.

