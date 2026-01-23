Palazzo crollato a Casoria sono 21 le famiglie sgomberate

Nella notte di giovedì, 21 famiglie di Casoria sono state evacuate a causa del crollo di un edificio. Tutti i nuclei sono stati assistiti e trovano temporaneamente sistemazione in strutture alberghiere o presso parenti, con il supporto dei Servizi Sociali comunali. La situazione rimane sotto controllo mentre si procede con le verifiche e le eventuali operazioni di messa in sicurezza.

Tempo di lettura: 3 minuti Attualmente sono 21 le famiglie sgomberate, tutte assistite e sistemate già dalla notte di giovedì, in strutture alberghiere o presso parenti, con il supporto diretto dei Servizi Sociali comunali. Le famiglie sono supportate da uno staff di psicologi della Protezione Civile Regionale. Lo rende noto il Comune di Casoria in relazione al crollo dell'edificio in via Cavour. "L'area è presidiata in modo permanente, ed interessata da rilievi strutturali, nel monitoraggio statico e nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Via Cavour resta chiusa al traffico e la situazione viene monitorata con controlli continui sugli edifici limitrofi.

