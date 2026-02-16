Carnevale a Senigallia il gran finale con la sfilata di 13 carri allegorici e il concerto di Cristina D' Avena

Il Carnevale di Senigallia si conclude domani con una grande sfilata dei 13 carri allegorici, un evento che porta in strada musica, colori vivaci e tanta allegria. La giornata inizia alle 14 in piazza Garibaldi, dove i carri sfileranno tra le vie del centro storico, attirando centinaia di spettatori. Tra i momenti più attesi c’è il concerto di Cristina D'Avena, che animerà il pomeriggio con le sue canzoni più famose.

SENIGALLIA – Sarà una giornata di festa, colori e musica quella di domani, martedì 17 febbraio, a Senigallia, dove a partire dalle 14 in piazza Garibaldi prenderà il via la grande sfilata conclusiva dei tredici carri allegorici per le vie del centro storico. L’appuntamento, attesissimo da cittadini e visitatori, rappresenta il momento culminante delle celebrazioni: carri spettacolari, gruppi mascherati e animazione trasformeranno il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto, regalando emozioni e divertimento per grandi e bambini. Il corteo da piazza Garibaldi si dirigerà verso i Portici Ercolani, attraverserà piazza del Duca, corso II Giugno per poi ritornare in piazza dove ci sarà lo spettacolo musicale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

A Campalto si svolge una giornata dedicata al Carnevale, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

La città di Senigallia si prepara a festeggiare la 42esima edizione del suo Carnevale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.