Un ‘Umarell tour’ alla scoperta delle opere Pnrr | si parte dal polo dell’infanzia dell’Osservanza
Sabato 13 dicembre, alle ore 11, a Cesena partirà ufficialmente l’‘Umarell tour', vera e propria passeggiata guidata aperta a tutti i cittadini interessati e dedicata alle opere finanziate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Al centro di questa prima tappa, della durata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
Ristorante L'Umarell | San Lazzaro di Savena - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta delle opere di ‘White Carrara. Design Here and Now’ - E’ oggi l’ultima occasione per partecipare a una visita guidata che consentirà di scoprire le opere realizzate per ‘White Carrara. Si legge su lanazione.it
Alla scoperta delle opere di Lega - Stamattina alle 11 si svolgerà a Modigliana una visita guidata alle opere di Silvestro Lega (1826- Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Marky Ramone scopre le opere del grande Piero - Il celebre batterista dei Ramones, Marky Ramone, ha fatto tappa a Sansepolcro durante il suo itinerario alla scoperta dei tesori rinascimentali custoditi nei quattro Comuni coinvolti nel progetto ... Scrive lanazione.it