Torna ' l' Umarell tour’ alla scoperta delle opere Pnrr realizzate in città | tappa al nido e al polo sportivo
Il 31 gennaio alle 11, a Cesena, torna 'l’Umarell tour', una passeggiata guidata dedicata alle opere pubbliche finanziate dal Pnrr. L’itinerario, aperto a tutti i cittadini, offre l’opportunità di scoprire le recenti realizzazioni in città, tra cui il nido e il polo sportivo. Un’occasione per conoscere gli interventi di riqualificazione e sviluppo, promuovendo la partecipazione e la consapevolezza collettiva.
Sabato 31 gennaio, alle ore 11, torna a Cesena, a grande richiesta, 'l’Umarell tour': una passeggiata guidata aperta a tutti i cittadini interessati, dedicata alle opere finanziate anche dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Protagonisti di questa seconda tappa, della durata.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
