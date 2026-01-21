Torna ' l' Umarell tour’ alla scoperta delle opere Pnrr realizzate in città | tappa al nido e al polo sportivo

Il 31 gennaio alle 11, a Cesena, torna 'l’Umarell tour', una passeggiata guidata dedicata alle opere pubbliche finanziate dal Pnrr. L’itinerario, aperto a tutti i cittadini, offre l’opportunità di scoprire le recenti realizzazioni in città, tra cui il nido e il polo sportivo. Un’occasione per conoscere gli interventi di riqualificazione e sviluppo, promuovendo la partecipazione e la consapevolezza collettiva.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.