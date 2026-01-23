Nel fine settimana, il maltempo interesserà il nord Italia, con precipitazioni che includeranno anche la neve a bassa quota. La depressione proveniente dal Regno Unito si sposterà verso est, determinando un peggioramento del tempo nella regione. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare al meglio le condizioni inaspettate di questi giorni.

La depressione sul Regno Unito si sta spostando lentamente verso est e determinerà la formazione di un minimo depressionario anche sul Mediterraneo, responsabile di un nuovo peggioramento del tempo sul nord Italia a partire da domani e che proseguirà nel fine settimana. Ci attendono pertanto alcuni giorni caratterizzati da nubi e precipitazioni generalmente deboli o al più moderate, ma che potranno risultare a carattere nevoso fino a bassa quota su alcune zone del nordovest. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Le previsioni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Torna il maltempo, in Sicilia nuove piogge e neve anche a bassa quotaIl maltempo torna in Sicilia con piogge e neve anche a bassa quota, causate da correnti nordoccidentali che interesseranno la regione nei prossimi giorni.

Piogge e neve a bassa quota attese in Veneto nel fine settimanaNel fine settimana, il Veneto sarà interessato da piogge e neve a bassa quota, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maltempo e precipitazioni verso il fine settimana, torna la neve anche a bassa quota; Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve: regioni a rischio. Le previsioni; Maltempo a Milano: pioggia e freddo in arrivo fino al weekend; Tempesta verso la Sardegna: sciroccata da record e tantissima pioggia, cosa dobbiamo aspettarci lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Meteo prossimi giorni: maltempo al Sud e sulle Isole in attenuazione dopo i forti danni e disagiDopo i danni e i disagi, le previsioni per i prossimi giorni segnalano un'attenuazione del maltempo al Sud e sulle Isole maggiori. I dettagli. meteo.it

Maltempo estremo: piogge record e vento violento in arrivoMaltempo severo in arrivo: piogge fino a 300 mm, vento a 120 km/h e mare molto agitato su Sud e Isole. Ecco le previsioni. blogsicilia.it

Tele Montestella ODV. . Maltempo - Registrate precipitazioni senza precedenti sulla costa Ionica. - facebook.com facebook

#Maltempo in #Sardegna: precipitazioni record con oltre 300mm di pioggia x.com