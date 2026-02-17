Colleferro Carnevale 2026 Successo crescente anche per la sfilata dei Carri allegorici e dei Gruppi mascherati

Il carnevale di Colleferro del 2026 ha riscosso ancora più consensi, soprattutto grazie alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che ha attirato un pubblico numeroso e coinvolto. La manifestazione, svoltasi nel centro cittadino, ha visto la partecipazione di tante famiglie e bambini che hanno applaudito le spettacolari creazioni fatte a mano. La presenza di decine di gruppi in abiti colorati ha riempito le strade di allegria e musica, creando un’atmosfera vivace e festosa.