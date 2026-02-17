Tormod Frostad si prende l’oro nel Big Air dopo una gara di livello eccelso Ruud fuori dalla top5

Tormod Frostad ha vinto l’oro nel Big Air a Livigno, dopo aver eseguito una serie di salti impeccabili che hanno entusiasmato il pubblico. La competizione si è conclusa con un risultato sorprendente, poiché lo stesso Ruud non è riuscito a entrare nella top cinque, deludendo le aspettative. La finale, tenuta nel cuore dello Snow Park, ha visto i migliori snowboarder sfidarsi con salti spettacolari e manovre rischiose.

Va in archivio una gara semplicemente pirotecnica allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo che ha ospitato questa sera la finale del Big Air maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prova da ricordare per tutti gli amanti dello sci freestyle, considerando un podio contrassegnato da tre atleti che hanno rasentato la perfezione, avvicinandosi sensibilmente ai 100 punti. Dopo un botta e risposta continuo e divertentissimo fatto di trick difficilissimi eseguiti in modo pulito, i protagonisti coinvolti hanno tutti alzato l'asticella motivandosi a vicenda, confezionando una terza run in cui ciascuno ha superato quota 95.