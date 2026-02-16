Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l'azzurra si prende il bronzo nel Big Air di ski freestyle

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha conquistato il bronzo nel Big Air di ski freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta ha sfidato le alte quote e la pressione della competizione, lasciando il pubblico senza parole con una serie di salti spettacolari. La sua performance ha stupito gli spettatori presenti alla pista, che hanno assistito a un risultato inatteso per una ginnasta così giovane.

Flora Tabanelli si prende incredibilmente la medaglia di bronzo nel Big Air di ski freestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Un successo pazzesco per la 18enne emiliana.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

L’Italia e il tabù medaglia nel freestyle alle Olimpiadi: Flora Tabanelli per sfatarlo, Big Air da brividi con Gu e Gremaud

Il 6 novembre, Flora Tabanelli si è infortunata a Stubai, in Austria, mentre si allenava e si è rotta il legamento crociato del ginocchio destro.

LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli non ha nulla da perdere

Flora Tabanelli partecipa alla finale del Big Air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato le qualifiche con un salto deciso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove vive Flora Tabanelli?; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla; Flora Tabanelli rinuncia alla qualificazione dello Slopestyle, punterà tutto sul Big Air. Gli azzurri per il PGS; DUE MEDAGLIE PER INIZIARE! Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa di Bormio, Von Allmen imprendibile.

flora tabanelli straordinaria aPerché la finale di Flora Tabanelli è in ritardo: sventato il rischio cancellazione! Il nuovo orario: assente una favoritaAGGIORNAMENTO ORE 20.30. L'inizio della finale del Big Air femminile è stata anticipata alle ore 20.45, sono fasi un po' concitate. --- AGGIORNAMENTO ORE ... oasport.it

flora tabanelli straordinaria aDiretta Flora Tabanelli/ Finale big air freestyle video streaming Rai 2: slitta l’inizio! (oggi 16 febbraio)Diretta Flora Tabanelli finale big air freestyle Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: la bolognese cerca la medaglia a 100 giorni dall'infortunio. ilsussidiario.net