Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l'azzurra si prende il bronzo nel Big Air di ski freestyle

Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha conquistato il bronzo nel Big Air di ski freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta ha sfidato le alte quote e la pressione della competizione, lasciando il pubblico senza parole con una serie di salti spettacolari. La sua performance ha stupito gli spettatori presenti alla pista, che hanno assistito a un risultato inatteso per una ginnasta così giovane.

