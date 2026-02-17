Sci freestyle Frostad si prende l’oro nel Big Air dopo una gara divertentissima Ruud fuori dalla top 5

Frostad ha conquistato l’oro nel Big Air di sci freestyle a Livigno, grazie a una run spettacolare che ha emozionato il pubblico presente allo Snow Park. La gara, ricca di salti spettacolari e acrobazie, si è conclusa con il norvegese che ha superato la concorrenza di altri atleti di alto livello. Ruud, invece, non è riuscito a entrare nella top 5 e si è fermato a metà classifica.

Va in archivio una gara semplicemente pirotecnica allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo che ha ospitato questa sera la finale del Big Air maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prova da ricordare per tutti gli amanti dello sci freestyle, considerando un podio contrassegnato da tre atleti che hanno rasentato la perfezione, avvicinandosi sensibilmente ai 100 punti. Dopo un botta e risposta continuo e divertentissimo fatto di trick difficilissimi eseguiti in modo pulito, i protagonisti coinvolti hanno tutti alzato l’asticella motivandosi a vicenda, confezionando una terza run in cui ciascuno ha superato quota 95. 🔗 Leggi su Oasport.it

