Sci freestyle Frostad si prende l’oro nel Big Air dopo una gara divertentissima Ruud fuori dalla top 5
Frostad ha conquistato l’oro nel Big Air di sci freestyle a Livigno, grazie a una run spettacolare che ha emozionato il pubblico presente allo Snow Park. La gara, ricca di salti spettacolari e acrobazie, si è conclusa con il norvegese che ha superato la concorrenza di altri atleti di alto livello. Ruud, invece, non è riuscito a entrare nella top 5 e si è fermato a metà classifica.
Va in archivio una gara semplicemente pirotecnica allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo che ha ospitato questa sera la finale del Big Air maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prova da ricordare per tutti gli amanti dello sci freestyle, considerando un podio contrassegnato da tre atleti che hanno rasentato la perfezione, avvicinandosi sensibilmente ai 100 punti. Dopo un botta e risposta continuo e divertentissimo fatto di trick difficilissimi eseguiti in modo pulito, i protagonisti coinvolti hanno tutti alzato l’asticella motivandosi a vicenda, confezionando una terza run in cui ciascuno ha superato quota 95. 🔗 Leggi su Oasport.it
Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l’azzurra si prende il bronzo nel Big Air dello sci freestyleFlora Tabanelli ha conquistato il suo primo podio olimpico a soli 18 anni, vincendo il bronzo nel Big Air di sci freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Freestyle, Big Air maschile: delusione Tabanelli, fuori dalla finaleMiro Tabanelli ha sbagliato l’ultimo salto e si è fermato prima della finale nel Big Air maschile, lasciando gli italiani delusi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: amarezza Miro Tabanelli, è fuori dalla finale; Miro Tabanelli, che rabbia: l'azzurro sbaglia due volte durante la qualificazione e manca la finale nel Big Air; Sci freestyle, giornata storta per i fratelli Tabanelli. Ma siamo pronti a riscattarci; Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sci freestyle: esordio amaro per Miro Tabanelli, Flora rinuncia.
Sci freestyle, Frostad si prende l’oro nel Big Air dopo una gara divertentissima. Ruud fuori dalla top 5Va in archivio una gara semplicemente pirotecnica allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo che ha ospitato questa sera la finale del Big Air maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: amarezza Miro Tabanelli, è fuori dalla finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 21.57 Un vero peccato per quanto ... oasport.it
Flora Tabanelli ha scritto una pagina leggendaria dello sport italiano conquistando il bronzo nel big air a soli 18 anni La giovane campionessa di Sestola è diventata la prima azzurra di sempre a vincere una medaglia nello sci freestyle e l’atleta più giova facebook
#FloraTabanelli bronzo nel big air di #freestyle, con un ginocchio lesionato. Oggi attesa per gli azzurri impegnati nella staffetta di #biathlon e nell'inseguimento a squadre di pattinaggio. Al #Tg2Rai ore 13,00 #17febbraio x.com