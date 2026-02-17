Torino uomo trovato in strada senza vita | non si esclude ipotesi suicidio

Un uomo di 58 anni, di origine straniera, è stato trovato senza vita ieri sera in strada nel quartiere Santa Rita di Torino, con una ferita profonda al collo. La polizia indaga sull’accaduto e non esclude che si possa trattare di un gesto volontario. Sul luogo sono stati rinvenuti alcuni oggetti che potrebbero aiutare a ricostruire la vicenda. La vittima era nota alle forze dell’ordine, ma ancora non si conoscono i motivi che lo abbiano portato a questa tragedia.

(Adnkronos) – Investigatori al lavoro per far luce sulle cause della morte di un uomo di 58anni di origine straniera trovato senza vita ieri sera in strada a Torino, nel quartiere Santa Rita, alla periferia sud del capoluogo piemontese con una profonda ferita al collo. Nella notte sono stati sentiti alcuni testimoni e prosegue l'analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Nessuna ipotesi e' esclusa, compresa quella del suicidio. Accanto alla vittima e' stato trovato un coltello e la vittima aveva con se' i propri effetti personali.