Trovato un uomo senza vita in mezzo alla strada

Questa mattina a Muggiò è stato trovato un uomo senza vita in via Beato Angelico, vicino all’ex Hotel Imperial. La polizia ha già avviato le indagini, ma al momento non ci sono ancora dettagli su cosa sia successo. La zona è stata isolata mentre si cerca di capire le cause di questa morte improvvisa.

Tragedia questa mattina, venerdì 30 gennaio, a Muggiò. Un uomo è stato trovato senza vita in via Beato Angelico, nei pressi dell’ex Hotel Imperial. Erano da poco passate le 8 quando sono stati allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati in codice rosso ambulanza e automedica. Sul posto anche i carabinieri. Quando i soccorritori sono arrivati purtroppo per l’uomo – poi identificato in un 53enne – non c’era più nulla da fare. Probabilmente all’origine della tragedia un malore.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Muggiò Tragedia

A Sordio, nel Lodigiano, si indaga sulla morte di un uomo rinvenuto senza vita in via Turati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sequestri senza confine | Edizione straordinaria | RSI Info

Ultime notizie su Muggiò Tragedia

Argomenti discussi: Trovato il corpo di un uomo senza vita in Borgo Sant'Antonio; Trovato morto un uomo senza fissa dimora; Senza fissa dimora trovato morto davanti mensa Caritas a Firenze; Uomo senza dimora trovato morto a Firenze.

Trovato un uomo senza vita in mezzo alla stradaTragedia questa mattina, venerdì 30 gennaio, a Muggiò. Un uomo è stato trovato senza vita in via Beato Angelico, nei pressi dell’ex Hotel Imperial. monzatoday.it

Tragedia a Pordenone: trovato il corpo senza vita di un uomoUomo di mezz’età trovato senza vita nel Bronx di Pordenone. Intervento di Polizia, Carabinieri e sanitari. Indagini in corso. nordest24.it

La tesi del suicidio non convince, virano sull'omicidio mascherato da gesto volontario le indagini sulla morte di Alexander Adarich, ex banchiere e manager d'affari di nazionalità ucraina ma anche cittadinanza romena, trovato morto a Milano. L'uomo è precipit - facebook.com facebook

Il corpo di un uomo precipita nel vuoto e viene trovato in un cortile nel centro di Milano. Si tratta di un cittadino ucraino, banchiere. aumentano i dubbi sulla versione del gesto estremo. x.com