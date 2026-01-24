A Roma, nella zona di Colle Salario, un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita sul balcone di una palazzina in via Apiro. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto, con l’ipotesi di un gesto volontario. La vicenda è attualmente al vaglio degli inquirenti, mentre le circostanze restano da chiarire.

Tragedia avvenuta nella zona di Colle Salario, a Roma, dove un uomo di 40 anni è stato rinvenuto senza vita sul balcone di una palazzina situata in via Apiro. L’episodio ha avuto luogo intorno alle 7 di questa mattina, quando una donna residente al secondo piano del condominio ha scoperto il corpo senza vita del 40enne, che abitava al nono piano dello stesso edificio. Intervento delle Forze dell’Ordine. Immediatamente dopo la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Fidene. Durante l’ispezione dell’abitazione dell’uomo, gli investigatori hanno trovato una sedia posizionata vicino alla finestra e altri elementi che potrebbero avvalorare l’ipotesi di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: 40enne trovato senza vita su balcone a Colle Salario, ipotesi suicidio

Giallo al Colle Salario, si affaccia dal balcone e trova il cadavere di un uomoNel quartiere di Colle Salario, la scoperta di un uomo senza vita, avvenuta nelle prime ore di sabato, ha suscitato l’intervento delle autorità.

Cadavere su un balcone a Roma,suicidio?Un episodio inquietante si è verificato nel quartiere di Colle Salario a Roma, dove una donna ha chiamato il 112 segnalando un cadavere visibile da un balcone.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, cosa non torna: il corpo trovato senza una goccia di sangue e il sospetto. Qualcuno ha coperto il marito; La strage degli invisibili: in Italia nel 2025 sono morti 414 senzatetto, e Milano e Bergamo sono in cima alla classifica; Ragazzo di 15 anni trovato morto in un fossato con la sua bicicletta: tragedia in Ciociaria; Omicidio Strigno, svolta nelle indagini per la morte di Mauro Sbetta: fermato 40enne.

Roma: 40enne trovato senza vita su balcone a Colle Salario, ipotesi suicidioTragedia in zona Colle Salario, a Roma. Un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita sul balcone di una palazzina di via Apiro. È ... agenzianova.com

Droga nel furgone: maxi sequestro a Roma, scatta l’avviso orale per un 40enne dell’Anconetano - facebook.com facebook