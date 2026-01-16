Rozzano uomo trovato morto in casa con una ferita alla gola

A Rozzano, nella notte, un uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione con una ferita alla gola. Contestualmente, un giovane ha minacciato di togliersi la vita, creando una situazione di grande tensione. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la vicenda, ancora in fase di approfondimento. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si cercano di chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

Un cadavere all'interno di un'abitazione e un giovane che minacciava di suicidarsi. Dramma a Rozzano (Milano) nella notte. Un uomo di circa settant'anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento di un complesso di via Peonie. La scoperta poco dopo la una della nottata di venerdì 16 gennaio. Il cadavere era all'interno dell'abitazione, tra i mobili a soqquadro. In quell'appartamento i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Corsico sono intervenuti poco dopo la una quando un passante ha segnalato la presenza di un ragazzo che minacciava il suicidio, con l'intento di buttarsi da una finestra di un appartamento.

Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un giovane - Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è stato arrestato dai carab ... gazzettadelsud.it

