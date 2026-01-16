Ragazzo minaccia di lanciarsi dalla finestra in casa c' è un uomo morto con una ferita alla gola

A Rozzano, nel Milanese, i carabinieri sono intervenuti per un tentativo di suicidio di un ragazzo di 25 anni, che minacciava di lanciarsi dalla finestra. Durante l’intervento, hanno scoperto un uomo di 70 anni morto con una ferita alla gola, creando una scena inquietante. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze e i rapporti tra le persone coinvolte.

La tragica scoperta fatta dai carabinieri in un appartamento di Rozzano, in provincia di Milano: intervenuti per bloccare un tentativo di suicidio, i militari hanno scoperto il cadavere di un uomo di circa 70 anni Giallo a Rozzano, nel Milanese. I carabinieri intervenuti per bloccare un tentativo di suicidio si sono trovati di fronte una scena terribile: un 25enne che minacciava di farla finita e un uomo di 70 anni deceduto, con una profonda ferita alla gola. La tragica scoperta è avvenuta nella notte, poco dopo l'una di oggi, venerdì 16 gennaio, in un appartamento di un complesso di via Peonie.

Un ragazzo minacciato con un coltello in un locale, un altro preso a pugni in un bar affollato: dopo il ventenne aggredito col machete in zona universitaria, spuntano le immagini di altri episodi che documentano la violenza tra le bande di giovanissimi pusher in facebook

