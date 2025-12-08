Spari contro un centro di accoglienza migranti ad Agropoli | indagano i carabinieri

Nella notte di domenica, ad Agropoli, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro un centro di accoglienza per migranti, che ospita circa 50 persone maggiorenni. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

L'episodio si è verificato nella tarda serata di domenica: il centro ospita circa 50 migranti, tutti maggiorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

