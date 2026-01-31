Un uomo di 35 anni è stato ferito al collo in strada a Brescia senza una ragione chiara. Un 55enne, già pregiudicato, è stato subito arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. L’episodio ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti.

Un arresto per tentato omicidio: questo il bilancio di un grave episodio avvenuto ieri a Brescia, dove un uomo di 55 anni è stato fermato dopo aver aggredito con un coltello un cittadino straniero di 35 anni in via Milano. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei residenti e alla tempestività delle forze dell’ordine, che hanno impedito conseguenze ancora più drammatiche. Tentato omicidio a Brescia L'intervento della Polizia e l'arresto I soccorsi e le condizioni della vittima L'identificazione e i precedenti dell'arrestato Le misure di prevenzione adottate Tentato omicidio a Brescia L’episodio si è verificato nella giornata di ieri in via Milano, una delle arterie principali di Brescia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 35enne accoltellato al collo in strada a Brescia senza un apparente motivo: fermato 55enne pregiudicato

Approfondimenti su Brescia Accoltellato

La polizia di Brescia ha arrestato un uomo di 55 anni che ieri pomeriggio ha accoltellato un 35enne in via Milano.

Ieri a Brescia si è scatenato il panico in centro, quando un uomo di 35 anni è stato colpito con un coltello a serramanico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brescia Accoltellato

Argomenti discussi: Giacomo Friso, chiesto l'ergastolo per il 35enne che uccise il vicino di casa Michael Boschetto e si scattò un selfie.

Si scaglia contro un 35enne nel centro di Brescia e lo accoltella al collo: 55enne arrestato per tentato omicidioLa polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 55enne per tentato omicidio. Nel pomeriggio del 30 gennaio l’uomo si è scagliato contro un 35enne in via Milano e lo ha ferito più volte al collo con un ... fanpage.it

I carabinieri di Brescia hanno arrestato un 49enne per lesioni personali aggravate. L’uomo avrebbe ferito il fratello, più giovane di un anno, a un fianco e a una mano con un coltello durante una discussione - facebook.com facebook