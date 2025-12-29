Donna trovata morta in un cortile a Milano | indagini per omicidio la vittima aveva lividi e segni sul collo

Una donna è stata trovata morta nel cortile di un edificio in via privata Paruta, a Milano, lunedì 29 dicembre. La vittima presentava lividi e segni sul collo, e le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso, ipotizzando un possibile omicidio. La vicenda è attualmente al centro delle verifiche delle forze dell'ordine.

Il corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile di un palazzo in via privata Paruta, nella zona Nord di Milano. La vittima, non ancora identificata, avrebbe un’età compresa tra i 25 e i 30 anni. Era semivestita e priva di documenti. La procura ha aperto un fascicolo e al momento non esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. Il ritrovamento nel cortile di uno stabile. A fare la scoperta è stata la custode del condominio, che ha trovato il cadavere in un vialetto interno, sotto le finestre di un appartamento e vicino all’ingresso del complesso residenziale. 🔗 Leggi su Panorama.it

