Cadavere trovato in strada a Taleggio | Sul corpo segni compatibili con un’azione violenta

Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, un uomo è stato trovato senza vita su una piazzola di sosta lungo la strada provinciale 25 tra San Giovanni Bianco e Taleggio. Sul corpo sono stati riscontrati segni compatibili con un’azione violenta. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Taleggio. Il cadavere di un uomo trovato a bordo strada. Si indaga per omicidio - Il cadavere di un uomo è stato trovato stamane verso le 8,30 a bordo strada, fra Taleggio e San Giovanni Bianco. ecodibergamo.it

Possibile omicidio a Taleggio vicino a Bergamo, cadavere trovato sulla provinciale sotto alcune coperte - Caso di omicidio a Taleggio, in provincia di Bergamo: identificato il cadavere rinvenuto sulla strada provinciale 25 ... virgilio.it

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Taleggio, nella Bergamasca, lungo la provinciale che collega San Giovanni Bianco al paese A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il corpo sotto alcune coperte - facebook.com facebook

