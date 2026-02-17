Torino cadavere di un uomo di 58 anni trovato in strada | è stato sgozzato
Un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita ieri sera a Torino, con il collo profondamente ferito da un'arma da taglio. La scoperta è avvenuta in una via tranquilla del centro città, dove alcuni passanti hanno segnalato il corpo riverso a terra. Gli agenti intervenuti sul posto hanno subito avviato le indagini, mentre il medico legale ha confermato che la morte risale a poche ore prima.
Nella serata di ieri, 16 febbraio, un uomo di circa 58 anni è stato ritrovato in strada con una ferita da arma da taglio al collo. Si indaga per omicidio ma non si esclude l'ipotesi del suicidio Un corpo a terra, in una pozza di sangue, nel silenzio della sera. Il quartiere Santa Rita di Torino si è fermato poco dopo le 21 di ieri, 16 febbraio, quando in via San Marino 133 un passante, probabilmente di ritorno da lavoro, ha notato quel volto immobile sull’asfalto e ha dato l’allarme. L’arrivo del 118 è stato rapido ma inutile: l’uomo, di circa 58 anni, era già morto. Sul collo una profonda ferita, compatibile con un’arma da taglio, che ha trasformato una strada di periferia in una scena da omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
